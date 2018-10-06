"То є, то немає": груди Каменських спантеличили фанатів на фото в яскравому бікіні

Співачка Настя Каменських відпочиває в Маямі.

Відома українська співачка Настя Каменских поділилась фото з відпочинку у Флориді. Артистка відправилася в США підкорювати шоу-бізнес Америки піснею Peligroso. Між численними інтерв'ю та презентаціями треку, співачка ніжиться на теплих пляжах у Маямі.

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На своїй сторінці в Instagram артистка показала знімок, на якому позує сидячи на стільці в рожевому бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру, і без макіяжу.

Одні шанувальники відзначили худобу співачки, інші ж звернули увагу на її бюст.

"То є сіськи, то їх немає. Не зрозуміло", "Піпець худа", "Сісі", "Ух секс", - писали підписники.

Раніше Настю Каменських розкритикували за зовнішній вигляд в купальнику.