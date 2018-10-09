Пугачова і Галкін розлучаються: у мережі спливло відео чоловіка Примадонни із ймовірною коханкою (фото)
Журналісти знайшли в мережі відео, на якому зображений чоловік Алли Пугачової Максим Галкін разом з ймовірною коханкою - молодою ведучою Юлією Барановською.
Цей ролик в Instagram раніше опублікував російський ведучий і актор Дмитро Нагієв. На кадрах можна побачити, що Галкін тримає на плечах Барановську.
"Галкін грає з вогнем", "Шкода, що ми розучилися берегти почуття своїх близьких", "Безглуздий вчинок Галкіна", "Звичайно, їй далеко до Алли", - пишуть у коментарях під відео.
33-річна Юлія Барановська - зірка топових російських телеканалів. Вона була одружена з відомим російським футболістом Андрієм Аршавіним. У неї троє дітей.
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За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення Пугачової і Галкіна нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською. За чутками, ведуча вагітна від чоловіка Примадонни.
Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.