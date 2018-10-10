Пугачова і Галкін вперше вийшли у світ після новин про розлучення (фото, відео)

Пугачова після чуток про розлучення з Галкіним відвідала день народження доньки друга сім'ї - Ігоря Ніколаєва.

Відома російська співачка Алла Пугачова прийшла на день народження доньки композитора Ігоря Ніколаєва разом з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми Гаррі та Лізою. Це їхній перший світський вихід після новин про розлучення.

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Знімки з дитячого свята опубліковані на фан-сторінці Пугачової. Варто зазначити, що спільних фото зіркового подружжя зі свята немає. "Фотографії з дня народження Вероніки Ніколаєвої. Маленькому сонечку виповнилося 3 рочки", йдеться в підписі до кадрів.

При цьому Галкін теж показав в Instagram запис з цього заходу. Правда, на кадрах Примадонни не видно. "На вчорашньому чудовому дні народження Вероніки Ніколаєвої Ліза так підкорила танцем ламу, що та теж почала свій танок", - підписав відео чоловік Пугачової.

За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення Пугачової і Галкіна нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською. За чутками, ведуча вагітна від чоловіка Примадонни.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхніми біологічними батьками є Алла і Максим.