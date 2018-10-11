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Пугачова і Галкін вперше "засвітилися" разом після новин про розлучення (фото)

11:32, 11 жовтня 2018
Суспільство
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Пугачова і Галкін сходили разом в театр / Instagram Максим Галкін

Знімок він розмістив у своєму Instagram.

Артисти разом відвідали виставу дочки Алли Пугачової Крістіни Орбакайте.

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"До сих пір під враженням від пронизливої вистави «Двоє на гойдалках» в «Соврємєннікє» з Христиною та Кирилом Сафоновим в головних ролях", - підписав фото Галкін.

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, кохана гумориста Юлія Барановська, вагітна від Галкіна.

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Теги: #Пугачова і Галкін