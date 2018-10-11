Пугачова і Галкін вперше "засвітилися" разом після новин про розлучення (фото)
11:32, 11 жовтня 2018Суспільство
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Артисти разом відвідали виставу дочки Алли Пугачової Крістіни Орбакайте.
Пугачова і Галкін сходили разом в театр / Instagram Максим Галкін
Гуморист Масим Галкін опублікував перше спільне фото з російською співачкою Аллою Пугачовою після новин про розлучення.
Знімок він розмістив у своєму Instagram.
Артисти разом відвідали виставу дочки Алли Пугачової Крістіни Орбакайте.
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"До сих пір під враженням від пронизливої вистави «Двоє на гойдалках» в «Соврємєннікє» з Христиною та Кирилом Сафоновим в головних ролях", - підписав фото Галкін.
Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, кохана гумориста Юлія Барановська, вагітна від Галкіна.
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