этот материал доступен на русском

"Кришталевий блиск": у Києві представили одяг для української учасниці "Міс Світу" (фото)

12:04, 02 листопада 2018
Суспільство
894 0

Міс Україна Леоніла Гузь представила наряди, в яких вона буде дефілювати на конкурсі Міс Світу, а також надягати на прийоми і заходи, на яких передбачено появу учасниць.

Читайте такожЗйомки в бікіні та яхти: що публікує в Instagram нова "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь (фото)

Головним у цій колекції звичайно ж є вечірнє сценічне вбрання, яке для нашої учасниці створила дизайнер Катерина Лукашина. Воно називається "Кришталевий ефект або блиск діаманта". Як зізналася Катерина – вартість вбрання $10 тис., а на створення пішло близько 500 годин, пише "Вести".

Крім цього вбрання представили плаття-вишиванку "Сиалия", зшите для конкурсу національних костюмів. У візерунку використані елементи вишивки гладдю Новобасанського рушника Чернігівської області. Головним символом вишивки є троянда – символ чистоти, любові, краси і милосердя. Рожевий колір – символ кохання, молодості і романтики.

Доповнює плаття-вишиванку пояс з китицями. Завершує національний образ ексклюзивний вінок, створений дизайнером Лесею Патокою. Аксесуар виготовлений вручну і є сучасною інтерпретацією традиційного святкового українського вінка.

Як повідомляв УНІАН, перемогу на конкурсі "Міс Україна-2018" 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Дівчину обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу. Організатори конкурсу вирішили переобрати переможницю. Новою володаркою титулу та корони "Міс Україна" стала Леоніла Гузь.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Міс Світу#конкурс міс україна