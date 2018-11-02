"Кришталевий блиск": у Києві представили одяг для української учасниці "Міс Світу" (фото)

Головним у цій колекції звичайно ж є вечірнє сценічне вбрання, яке для нашої учасниці створила дизайнер Катерина Лукашина. Воно називається "Кришталевий ефект або блиск діаманта".

Міс Україна Леоніла Гузь представила наряди, в яких вона буде дефілювати на конкурсі Міс Світу, а також надягати на прийоми і заходи, на яких передбачено появу учасниць.

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Головним у цій колекції звичайно ж є вечірнє сценічне вбрання, яке для нашої учасниці створила дизайнер Катерина Лукашина. Воно називається "Кришталевий ефект або блиск діаманта". Як зізналася Катерина – вартість вбрання $10 тис., а на створення пішло близько 500 годин, пише "Вести".

Крім цього вбрання представили плаття-вишиванку "Сиалия", зшите для конкурсу національних костюмів. У візерунку використані елементи вишивки гладдю Новобасанського рушника Чернігівської області. Головним символом вишивки є троянда – символ чистоти, любові, краси і милосердя. Рожевий колір – символ кохання, молодості і романтики.

Доповнює плаття-вишиванку пояс з китицями. Завершує національний образ ексклюзивний вінок, створений дизайнером Лесею Патокою. Аксесуар виготовлений вручну і є сучасною інтерпретацією традиційного святкового українського вінка.

Як повідомляв УНІАН, перемогу на конкурсі "Міс Україна-2018" 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Дівчину обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу. Організатори конкурсу вирішили переобрати переможницю. Новою володаркою титулу та корони "Міс Україна" стала Леоніла Гузь.