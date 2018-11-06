"Абсолютно жахливо": пропагандистський фільм "Кримський міст" потрапив під шквал критики

Найбільша у світі база даних із фільмів і кінематографістів IMDb дає фільму "Кримський міст" оцінку 1,6 з 10.

У Росії розкритикували фільм "Кримський міст", знятий продюсером і режисером Тіграном Кеосаяном за сценарієм його дружини, шеф-редактора пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян.

Станом на 5 листопада на російському сайті "Кинопоиск" фільм "Кримський міст" оцінили 5481 глядачів, рейтинг картини становить 2.738 з 10. Найбільша у світі база даних із фільмів і кінематографістів IMDb дає фільму оцінку 1,6 з 10, передає "Крим.Реалії".

Відомий російський кінокритик Антон Долін зазначив, що "ця картина схожа на злегка збожеволілу машину часу".

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"Говорячи про події 2018 року, вона переносить нас одночасно і в 1930-ті, коли у вітчизняному кінематографі були прийняті бадьорі виробничі кіноромани про великі будівлі (судячи з усього, що в Криму теж будують комунізм), і в 1990-ті, коли в Росії робилося життєрадісне, недоладне і байдуже до будь-яких очікуванням реального глядача кооперативне кіно", – йдеться в рецензії Доліна, опублікованій на сайті "Медуза".

Російське видання "Афіша" публікує рецензію кінокритика Єгора Бєлікова, який після перегляду картини стверджує, що "це все абсолютно жахливо й досить нестерпно, щоб про фільм ніколи більше не згадувати".

"Кримський міст. Зроблено з любов'ю!" – це, можливо, найдивніша, перверсивна і тому ненавмисно смішна спроба витратити державні гроші на фільм, який вирішено було зняти з важливого приводу. Треба було відзначити відкриття мосту – і зняли фільм", – пише у своїй рецензії Бєліков.

У російський прокат пропагандистська картина вийшла 1 листопада.