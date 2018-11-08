"Це хто взагалі?": українська співачка, яка втекла до РФ, налякала мережу своїм зовнішнім виглядом (фото)

Повалій опублікувала фото, на якому позує з мінімальною кількістю косметики, однак шанувальники розкритикували його.

Народна артистка України, екс-нардеп від "Партії регіонів" і подруга втікача в РФ Віктора Януковича співачка Таїсія Повалій вразила своїм зовнішнім виглядом - на її обличчі чітко видно наслідки зловживання ботоксом.

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Новий знімок в Instagram співачки викликав шок у її фанів, адже через процедури краси артистка немов у масці. Багато хто зазначає, що Повалій, втікши до Росії, змінилася до невпізнання.

Варто зазначити, що співачка на фото з'явилася без макіяжу. Однак далеко не всім сподобався її "натуральний" зовнішній вигляд.

Раніше українська співачка Таїсія Повалій зізналася, що були моменти, коли у неї пропав голос через "уколи краси". Тоді артистці навіть довелося скасовувати концерти.