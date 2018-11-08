Пугачова відмовилася від виступу в Москві через хворобу
12:37, 08 листопада 2018Суспільство
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Алла Пугачова пропустить виступ на ювілейному концерті Агутіна.
Пугачова не виступить на ювілейному концерті Агутіна / фото instagram.com/alla_orfey
10 листопада в спорткомплексі "Олімпійський" в Москві відбудеться ювілейний концерт Леоніда Агутіна, присвячений 50-річчю. На сцені його пісні повинна була виконати й Алла Пугачова.
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Сьогодні стало відомо, що Примадонни російської естради на концерті не буде.
"Мріяла виступити на концерті Леоніда Агутіна, й пісня така класна, але не зможу. Захворіла. Льоню, я тебе та твою музику обожнюю. Вибач, що так вийшло", – написала Пугачова на своїй сторінці в Instagram.
Раніше в мережі з'явився кліп стиліста Алли Пугачової Алішера, в якому знялася сама Примадонна російської естради.
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