Надя Дорофєєва анонсувала нову пісню "про обличчя"

Прем'єра відбудеться 9 листопада.

Солістка українського поп-гурту "Время и Стекло" анонсувала вихід нової пісні колективу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Судячи по зображенню, яке опублікувала співачка композиція має назву "Песня про лицо". Прем'єра відбудеться 9 листопада.

"Всі мої зацінять цей дзвінкий прикольчик. 9 листопада - прем'єра!", - написала Дорофєєва.

Як повідомляв УНІАН, Дорофєєва на Хеллоуїн постала в образі єгипетської цариці Клеопатри. Підписники відзначили, що в такому образі Надя схожа на українську співачку Світлану Лободу.