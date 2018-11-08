Надя Дорофєєва анонсувала нову пісню "про обличчя"
14:15, 08 листопада 2018Суспільство
939 0
Прем'єра відбудеться 9 листопада.
"Время и Стекло" анонсували нову пісню / фото Instagram
Солістка українського поп-гурту "Время и Стекло" анонсувала вихід нової пісні колективу.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Судячи по зображенню, яке опублікувала співачка композиція має назву "Песня про лицо". Прем'єра відбудеться 9 листопада.
"Всі мої зацінять цей дзвінкий прикольчик. 9 листопада - прем'єра!", - написала Дорофєєва.
Як повідомляв УНІАН, Дорофєєва на Хеллоуїн постала в образі єгипетської цариці Клеопатри. Підписники відзначили, що в такому образі Надя схожа на українську співачку Світлану Лободу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter