"Майстер, наколи мені масті": гурт "Время и Стекло" презентував нову пісню (відео)

Всього за пару годин відео набрало понад 45 тисяч переглядів і 6,5 тисяч лайків.

Популярний український гурт "Время и Стекло" презентував нову пісню з назвою "Песня про лицо".

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Лірик-відео на пісню опубліковано на офіційному каналі гурту на Youtube.

Солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва написала на своїй сторінці в Instagram: "Танцюй з таким обличчям, ніби ти щось знаєш... Представляємо вашій увазі "Песню про лицо". Коментуйте, любіть і, звичайно, засуджуйте!".

Всього за пару годин відео набрало більше 45 тисяч переглядів і 6,5 тисяч лайків. При цьому багатьом фанатам гурту пісня не сподобалася.

"Чесно. Люблю гурт, але ця пісня не зайшла", "Мда, ця пісня не найкраща, а точніше - на останньому місці з вашого репертуару!", "Що з вами сталося? Це не моя улюблена група", "Блін, ну куди ви котитеся? Остання ваша нормальна пісня "Топ".

Як повідомляв УНІАН, останньою відеороботою гурту став кліп на пісню "Е, бой", який вийшов в кінці травня.