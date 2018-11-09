Відома співачка повернеться на паркет "Танців з зірками"

Головною особливістю випуску буде музичний супровід.

11 листопада відбудеться чвертьфінал проекту "Танці з зірками", для якого учасники підготували по два танцювальних номери.

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Головною особливістю випуску буде музичний супровід: пари готуються танцювати під живі виступи популярних артистів. На паркеті зі своїми хітами з'являться - ALEKSEEV, Сергій Бабкін, ONUKA, Тіна Кароль та Гайтана. Компанію Юрію Горбунову цього разу складуть відразу чотири зірки. На балкон вийдуть ведучі "Сніданку": Руслан Сенічкін з Людмилою Барбір і Єгор Гордєєв з Нелею Шовкопляс.

Як повідомляв УНІАН, минулого ефіру проект залишив Денис Берінчик та Катерина Білявська, а Леся Нікітюк нарвалася на критику Катерини Кухар. Телезірка перетворилася в королеву бразильського карнавалу.