"Тільки з чоловіками": астролог розповів про зради Галкіна Пугачовій

За словами астролога, коханцем Галкіна є Філіп Кіркоров.

Судячи з гороскопу, у Алли Пугачової і Максима Галкіна, швидше за все, чисто платонічні відносини.

Про це розповів "Главреду" астролог Влад Росс, коментуючи чутки про можливе розлучення пари.

"Максим Галкін зі своєю Венерою і Сонцем потрапляє в Будинок Дружби на її (Пугачової) Уран. Тому цілком можливо, що сексом вони особливо і не займаються. Але, незважаючи на те, що Алла Пугачова – людина, яка не прощає образ, точки дотику з Галкіним у них є. Овен Пугачова і Близнюки Галкін в підсумку завжди можуть домовитися", - зазначив Росс.

Читайте також"Разом будемо до зими": Галкін показавши відео з території їхнього з Пугачовою "замку"

За словами астролога, Галкін віддає перевагу чоловікам, і якщо і зраджує Пугачовій, то тільки з ними.

"Схоже, що у Максима Галкіна було набагато більше стосунків з його коханцем Філіпом Кіркоровим. Він, до речі, і познайомив Галкіна з Пугачовою. Наскільки я знаю, Максим віддає перевагу чоловікам – це не дивно для людини, яка побувала у московській тусовці. Тому, якщо він і зраджує Аллі Борисівні, то тільки з чоловіками", - заявив Росс.

Астролог допускає розлучення Галкіна і Пугачової, але через якийсь час.

"За їх гороскопом прямо зараз не видно розлучення. З часом, швидше за все, вони розлучаться, але не зараз. Поки що Галкін і Пугачова ще поживуть разом", - резюмував астролог.

Читайте такожКіркоров знайшов заміну Пугачовій: який вигляд має нова обраниця співака (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в російській пресі з'явилися чутки про розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна. За інформацією росЗМІ, причиною можливого розставання пари нібито є роман гумориста з телеведучою Юлією Барановської. За чутками, ведуча вагітна від чоловіка Примадонни.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їх біологічними батьками є Алла і Максим.