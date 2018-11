Лобода захопила мережу сімейним фото

Світлана Лобода поділилася з дописниками фото з донькою.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в РФ, похвалилася фото зі своєю старшою донькою Євою.

Знімок артистка опублікувала в Instagram. "My love always with me", - підписала вона кадр.

"Лапочки", "Красуні", "Такі красуні", "Мамині губки", "А де Тілль?", "Тілль фоткав?", "Маленька копія мами", - пишуть у коментарях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.