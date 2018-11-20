Тодоренко і Топалов похвалилися обручками (відео)
Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко і її наречений колишній соліст гурту Smash Влад Топалов одружилися – до такого висновку прийшли фанати, які помітили обручки на пальцях пари.
Читайте такожУкраїнська співачка, яка втекла до Росії, повертається до Києва
На своїй сторінці в Instagram Топалов поділився відео з машини, в якому він і Регіна співають його нову пісню "Там, де ти". У ролику пара засвітила обручки на безіменних пальцях.
⠀ Друзі, ми з @reginatodorenko вирішили трохи урізноманітнити цей день!))) Знімайте свої версії виконання моєї нової пісні "Там, де ти"! Публікуйте, відзначайте мене і найцікавіші ролики я обов'язково розміщу у своїй стрічці. ⠀ 💥Автор самого креативного ролика отримає від мене в подарунок новий iPhone XS! ⠀ Як зробити так, щоб я побачив ваш ролик? ⠀ 🔻Викладіть його до себе в instagram 🔻Поставте хештеги #владтопаловтамгдеты #новаяпесня #vtteam 🔻Відмітьте мене в тексті, а також на самому відео Я буду сам дивитися кожен ролик і вручу подарунок автору кращого відео) ⠀ Чекаю! Чим смішніше, тим краще! Не соромтеся! А хто ще не бачив кліп , кликабельная посилання в профілі 👆🏼А підсумки конкурсу я підведу 4 грудня (роботи приймаються до 3 грудня 2018 року включно) -- @jeeprussia #jeepcherokee
Як повідомляв УНІАН, раніше вагітна Регіна Тодоренко показала великий живіт в короткій сукні.