Тодоренко і Топалов похвалилися обручками (відео)

На своїй сторінці в Instagram Топалов поділився відео з машини, в якому він і Регіна співають його нову "Там, де ти".

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко і її наречений колишній соліст гурту Smash Влад Топалов одружилися – до такого висновку прийшли фанати, які помітили обручки на пальцях пари.

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На своїй сторінці в Instagram Топалов поділився відео з машини, в якому він і Регіна співають його нову пісню "Там, де ти". У ролику пара засвітила обручки на безіменних пальцях.

Як повідомляв УНІАН, раніше вагітна Регіна Тодоренко показала великий живіт в короткій сукні.