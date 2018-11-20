У Москві попрощалися з відомим співаком - зіркою 90-х (фото, відео)

На Троєкуровському кладовищі відбувся похорон Євгенія Осина. Тіло артиста було знайдено 17 листопада.

20 листопада відбулося прощання з кумиром 90-х Євгенієм Осіним. Поминальна служба була організована в ритуальному залі Троєкуровського кладовища в Москві.

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"Ми з родиною Жені Осіна погодили остаточну дату і час прощання з ним. Воно відбудеться 20.11.2018 року, на Троєкурівському кладовищі в ритуальному залі о 13:00", - написав в Instagram музичний продюсер Андрій Разін.

Донька Осіна також відвідала церемонію прощання. Спадкоємиця музиканта зізналася, що досі не може повірити в трагедію.

Як повідомляли ЗМІ, радянський і російський співак Євген Осін помер у себе вдома в Москві у віці 54 років.