У Москві попрощалися з відомим співаком - зіркою 90-х (фото, відео)
13:34, 20 листопада 2018Суспільство
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На Троєкуровському кладовищі відбувся похорон Євгенія Осина. Тіло артиста було знайдено 17 листопада.
Сьогодні прощаються з Осіним / фото starhit.ru
20 листопада відбулося прощання з кумиром 90-х Євгенієм Осіним. Поминальна служба була організована в ритуальному залі Троєкуровського кладовища в Москві.
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"Ми з родиною Жені Осіна погодили остаточну дату і час прощання з ним. Воно відбудеться 20.11.2018 року, на Троєкурівському кладовищі в ритуальному залі о 13:00", - написав в Instagram музичний продюсер Андрій Разін.
Донька Осіна також відвідала церемонію прощання. Спадкоємиця музиканта зізналася, що досі не може повірити в трагедію.
Як повідомляли ЗМІ, радянський і російський співак Євген Осін помер у себе вдома в Москві у віці 54 років.
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