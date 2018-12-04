З кучерями та вся в білому: Пугачова "завалила" Instagram своїми фото

На фото, де Алла Пугачова вся в білому, її порівняли зі Сніговою королевою та Снігуронькою.

Відома співачка Алла Пугачова захопила мережу новими знімками в соцмережі.

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Низку фото артистка опублікувала у своєму Instagram, чим потішила шанувальників.

На першому фото Пугачова з'явилася в романтичному образі – зі звичними кучерями, чорній сукні під пояс з білим коміром. Під ним Примадонна написала: «Наша улюблена Мариночко (Юдашкіна – Ред.), з днем народження!».

На другому знімку співачка позує в тому ж образі поруч з російським художником-модельєром Валентином Юдашкіним: «Валюшко, ти наше сонце! Як же добре на душі, коли ти поруч».

Але найбільш ефектний кадр – третій: на ньому Алла Пугачова постала в білому образі – шапці та шубі на тлі зимового пейзажу. «Новий рік не за горами, будемо наряджати ялинку?», - підписала знімок співачка.

Раніше російський продюсер Андрій Разін опублікував раритетні фото Алли Пугачової з її першим чоловіком.