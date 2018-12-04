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Тренери "Зважених та щасливих" розлучилися після 19 років шлюбу - ЗМІ

10:18, 04 грудня 2018
Суспільство
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ЗМІ повідомили про розлучення В'ячеслава і Марини Узелкових / фото instagram.com/uzelkoff_official

Це сталося після 19 років подружнього життя, передає Clutch, посилаючись на власні джерела.

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За 19 років шлюбу у пари народилося двоє дітей — син Роберт та донька Олівія. В інтерв'ю боксер не раз зізнавався, що головним пріоритетом у його житті була і залишається сім'я. Подружжя ніколи не приховувало від шанувальників свого щастя. Вони часто ділилися сімейними фотографіями в соціальних мережах і з'являлися на світських заходах. Але схоже, що ідилії настав кінець.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в українському шоу-бізнесі стало на одну зіркову пару менше. Співачка Тетяна Недєльська і колишній "регіонал", акордеоніст Ян Табачник розлучилися.

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Теги: #розлучення