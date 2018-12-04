Тренери "Зважених та щасливих" розлучилися після 19 років шлюбу - ЗМІ
ЗМІ повідомляють, що Марина і В'ячеслав Узелкови, зіркові тренери 8-го сезону реаліті-проекту "Зважені та щасливі", розлучилися.
Це сталося після 19 років подружнього життя, передає Clutch, посилаючись на власні джерела.
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За 19 років шлюбу у пари народилося двоє дітей — син Роберт та донька Олівія. В інтерв'ю боксер не раз зізнавався, що головним пріоритетом у його житті була і залишається сім'я. Подружжя ніколи не приховувало від шанувальників свого щастя. Вони часто ділилися сімейними фотографіями в соціальних мережах і з'являлися на світських заходах. Але схоже, що ідилії настав кінець.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в українському шоу-бізнесі стало на одну зіркову пару менше. Співачка Тетяна Недєльська і колишній "регіонал", акордеоніст Ян Табачник розлучилися.