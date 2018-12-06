"Що з нижньою губою?": Лобода показала загадкові фото

Фото Лободи викликало захоплення у багатьох її дописників в Instagram.

Епатажна українська співачка Світлана Лобода похвалилася в мережі новими загадковими фото.

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Знімки артистка опублікувала у своєму Instagram. На першому «суперзірка» позує в бежевому тренчі, півобличчя закрито рукою. У кадрі видно яскраві губи Лободи і манікюр.

«Красуня», «Прекрасна», «Красива посмішка», «Ідеальна», «А що з нижньою губою?», «Дуже живе фото», «Робить селфі, ніби її знімають, що за прикидання», - пишуть в коментарях.

На другому фото співачка постала в шубці з модним принтом, її очі заховані за сонцезахисними окулярами, на пальцях - масивні каблучки. Дописникам припав до смаку цей кадр.

Як повідомляли ЗМІ, Світлана Лобода стала активно просувати в Росії власну лінію косметики, пообіцявши шанувальникам за придбання автограф та спільне фото.