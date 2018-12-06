Чоловік Тодоренко розповів подробиці про новонародженого сина

Топалов зазначив, що наразі Регіна та її первісток почувають себе добре.

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно вийшла заміж за російського співака Влада Топалова, народила первістка.

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Як стало нещодавно відомо, дитина з'явилася п'ятого грудня, в пологовому будинку № 29 імені Н.Е.Баумана в Москві, про що повідомили російські інсайдери.

Радісну новину представникам ЗМІ також підтвердив новоспечений молодий батько Влад Топалов. Чоловік розповів, як відбулися пологи і як почувають себе мама і малюк.

За словами самого співака, у них з Тодоренко дійсно народився син. Дитина з'явився на світ з вагою 3690 грамів і зростом 59 сантиметрів. Також артист зазначив, що наразі Регіна та її первісток почувають себе добре.

Варто також зазначити, що пара зіграла весілля всього кілька днів тому, причому таємно від представників ЗМІ та громадськості в цілому. Сама церемонія була закритою, на якій були присутні лише близькі родичі.

З цього приводу Тодоренко сама опублікувала милу фотографію, на якій показала, як вона позує разом зі своїм вже законним чоловіком Владом Топаловим.