Російська рок-зірка "засвітилася" в окупованому Донецьку з концертом (фото)
14:14, 07 травня 2018Війна
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Російська рок-зірка Юлія Чичеріна знову засвітилася на окупованому Донбасі.
Чичеріна заспівала для терористів / фото twitter.com/death_is_invtbl
Російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка неодноразово відвідувала окупований Донбас, знову виступила в Донецьку з концертом.
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"Чичеріна тепер ось так концерти дає", - сказано в підписі до світлини в Twitter "Смерть неизбѣжна".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у червні минулого року Юлія Чичеріна на донецькій сцені вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав понад дві години.
Чичеріна заспівала для терористів / фото twitter.com/death_is_invtbl
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