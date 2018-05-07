Російська рок-зірка "засвітилася" в окупованому Донецьку з концертом (фото)

Російська рок-зірка Юлія Чичеріна знову засвітилася на окупованому Донбасі.

Російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка неодноразово відвідувала окупований Донбас, знову виступила в Донецьку з концертом.

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"Чичеріна тепер ось так концерти дає", - сказано в підписі до світлини в Twitter "Смерть неизбѣжна".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у червні минулого року Юлія Чичеріна на донецькій сцені вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав понад дві години.