На премії BAFTA назвали найкращий фільм року (фото, відео)

Багато кінозірок на церемонії вручення премії в Лондоні були одягнені в чорний колір на підтримку кампаній проти сексуальних домагань і за рівність у кіноіндустрії Time's Up і Me Too.

Кінофільм англійського режисера Мартіна Макдонаха "Три білборда на кордоні Eббінга, Міссурі" отримав найбільше нагород на церемонії вручення премії Британської кіноакадемії BAFTA.

Читайте такожСекс-скандал в Голлівуді: Джеймса Франка позбавили шансу отримати Оскар

Кінострічка перемогла у п'яти категоріях, серед яких кращий фільм року, кращий британський фільм і кращий оригінальний сценарій. Нагороду за кращу жіночу роль отримала американська актриса Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну героїню Мілдред Хейс. Приз за кращу чоловічу роль другого плану присудили американському акторові Сему Рокуеллу, який зіграв офіцера Діксона, передає Русская служба BBC.

Мартін Макдонах сказав, приймаючи нагороду: "Наш фільм багато в чому розповідає про надію, але він ще і про злість. Часом тільки з допомогою злості можна змусити людей почати тебе слухати".

Багато кінозірок на церемонії вручення премії в Лондоні були одягнені в чорний колір на підтримку кампаній проти сексуальних домагань і за рівність у кіноіндустрії Time's Up і Me Too.

Анджеліна Джолі прийшла на захід разом з активістами-правозахисниками. Багато учасників також наділи значки Time's Up - заклик до поваги і рівності після скандалу з сексуальними домаганнями в Голлівуді.

Герцогиня Кембриджська з'явилася в темно-зеленому платті з чорним стрічковим поясом.

Бетан Холт, директор відділу новин моди британської газети The Telegraph, сказала в інтерв'ю Бі-бі-сі: "Королівська сім'я вкрай рідко бере участь у політичних дискусіях, тому, можливо, не дивно, що вона не приєдналася до решти жінок і не одягла чорне сьогодні ввечері".