На премії BAFTA назвали найкращий фільм року (фото, відео)

Багато кінозірок на церемонії вручення премії в Лондоні були одягнені в чорний колір на підтримку кампаній проти сексуальних домагань і за рівність у кіноіндустрії Time's Up і Me Too.

