На показі Gucci моделі вийшли на подіум з відірваними головами й зміями (відео)
11:21, 22 лютого 2018Світ
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Сам подіум для показу прикрасили медичним обладнанням, щоб він нагадував операційну.
Моделі з відірваними головами й зміями в руках вийшли на подіум у Мілані. Таким незвичайним способом свою колекцію показав італійський будинок моди Gucci.
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Деякі з моделей демонстрували не тільки вбрання, але і копії власних голів, які несли в руках. Деяким же - довелося крокувати подіумом, тримаючи в руках змію.
Сам подіум для показу прикрасили медичним обладнанням, щоб він нагадував операційну. Як пояснив автор колекції Алессандро Мікеле, він хотів порівняти модельний бізнес з хірургією.
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