Оскар-2018: як пройде ювілейна церемонія - червона доріжка, номінанти і дух Вайнштейна (фото, відео)

У Лос-Анджелесі 4 березня роздадуть головні кінонагороди світу. Йдуть останні приготування до вручення премії Оскар.

Ювілейна, 90-а церемонія вручення премії Оскар 2018 за досягнення в галузі кінематографу відбудеться 4 березня в Лос-Анджелесі у театрі "Долбі".

Цього року академіки-обрали дев'ять кіноробіт, які будуть боротися за Оскар у категорії Найкращий фільм. Зокрема, за звання кращого фільму року і заповітну статуетку будуть боротися фільми Темні часи, Дюнкерк, Геть, Леді Берд, Примарна нитка, Секретне досьє, Форма води, а також Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі.

За даними оргкомітету, церемонію вручення головної кінопремії року транслюватимуть у 225 країнах. Червона доріжка Оскара почнеться в неділю о 18:30 за місцевим часом, а сама церемонія – о 20:00.

В Україні трансляція Оскара 2018 відбудеться у ніч з 4 на 5 березня. Пряма трансляція червоної доріжки Оскара 2018 розпочнеться о 01:30, в той час як сама церемонія – о 03:00 за київським часом.

Ведучі на Оскарі регулярно змінюються. Але на 90 церемонії другий рік поспіль вести свято випало коміку Джиммі Кіммелу.

Його жарти і шоу сподобалися багатьом. Пам'ятаєте, як комік взяв на себе відповідальність за оприлюднення "не того переможця"? Незважаючи на це, церемонію 2018 року також проведе він.

Для оформлення сцени ювілейного Оскара шостий рік поспіль був запрошений відомий сценічний дизайнер Дерек Маклейн, володар премій Tony and Emmy, пише Architectural Digest.

Оскар 2018: червона доріжка

«Оскар» у цьому році проходить під знаком істерії: скандал з Харві Вайнштейном, Ворогами народу стали Кевін Спейсі, Вуді Аллен, Бретт Ратнер і інші актори і режисери, які дозволяли (або нібито дозволяли) собі розпускати руки. Як результат - не варто розраховувати на фільми, спродюсованим Вайнштейном. Перед Оскаром Вайнштейну навіть встановили пам'ятник.

Традиційно окрім офіційної частини церемонії, в рамках Оскара 2018 відбудеться феєричне дефіле світових зірок по червоній доріжці біля театру Долбі.

Накрити Голлівудський бульвар червоною доріжкою – завдання не з легких. Щорічно команда з кращих фахівців Лос-Анджелеса, в якій налічується понад 20 осіб, всього за кілька діб повинна розстелити дві тисячі квадратних метрів покриття. При цьому, їм необхідно не тільки перенести і розкласти величезні рулони, загальна вага яких становить близько 5 тонн, але і замаскувати кожен стик.

У разі, якщо буде розстелена червона доріжка не рівномірно, є ризик того, що під час феєричного дійства хтось із зіркових гостей впаде на очах у мільйонів глядачів.

В цілому, найбільше номінацій дісталося таким картинам: Форма води режисера Гільєрмо дель Торо отримала 13 номінацій, Дюнкерк Крістофера Нолана - 8 номінацій, фільм Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі режисера Мартіна Макдонаха - 7 номінацій.

"Клич мене своїм іменем"

Режисером картини виступив Лука Гуаданьіно. У кінострічці розповідається про стосунки 17-річного італійця Еліо і асистента його батька Олівера, який є молодим американським ученим. Дії в Італії, в 1983 році. Акторський склад: Ермій Хаммер, Тімоті Чаламет, Майкл Сталберг, Аміра Казар, Естер Гаррель. Фільм визнаний кращою кінокартиною 2017 року.

"Темні часи"

Це історія про перший і вирішальний крок Вінстона Черчілля на посаді прем'єр-міністра Великобританії, отримав владу при надзвичайних обставинах. Черчілль відмовляється йти на угоду з Гітлером. Від режисера Джо Райта. Зірковий акторський склад: Гері Олдмен, який зіграв самого Черчілля перевтілився на всі 10 балів. До речі, він також номінований на кращу чоловічу роль. Крім Олдмена у фільмі також зіграли Лілі Джеймс, Крістін Скотт Томас, Бен Мендельсон, Кінг Джордж, Стівен Диллэйн.

"Дюнкерк"

Стрічка Крістофера Нолана - історія порятунку понад 300 тисяч солдатів в ході Дюнкеркской операції, на початку Другої світової війни. Події починаються з оточення британських і союзних військ силами противника. Спіймані в пастку на пляжі, і перебуваючи спиною до моря, вони стикаються лицем до лиця з нерозв'язною ситуацією, тим часом як лещата противника стискуються все сильніше і сильніше. Незрівнянні спецефекти і графіка. Акторський склад: Гаррі Стайлс, Том Харді, Кілліан Мерфі, Марк Райлэнс, Кеннет Брана та інші. Фільм отримав премію вибір критиків у номінації "Кращий монтаж".

"Проти"

Трилер від Джордана Пила. Молодий фотограф з Нью-Йорка знайомиться з батьками дівчини, сім'я якої належить до елітного суспільства і живе у відокремленому заміському будинку. Якби він тільки знав справжню причину свого запрошення, то негайно кинувся б геть. Таємні обряди, переселення душ, гіпноз – все це змушує "прилипнути" до екрану. Хоча, сюжет нагадує ще один трилер "Ключ від усіх дверей", де також шукають жертв молодші для переселення душ. Акторський склад: Деніел Калуя, Еллісон Вільямс, Бредлі Уітфорд, Кетрін Кінер, Калеб Лендрі Джонс. Стрічка отримала безліч нагород, в тому числі і кінопремію "Вибір критиків" в номінації "Кращий науково-фантастичний фільм/фільм жахів".

"Леді Берд"

Режисер фільму Грета Гервіг. Фільм оповідає про ученицю старших класів, яка намагається перебратися до Нью-Йорк з допомогою свого названого брата. Актори: Сірша Ронан, Лукас Хеджес, Тімоті Чаламет, Лорі Меткалф, Одейя Раш. Картина отримала безліч премій, в тому числі, премію "Золотий глобус" за кращий фільм і за кращу жіночу роль, а також визнана кінокритиками.

"Примарна нитка"

У режисерській кріслі - Пол Томас Андерсон. У Лондоні 1950-х років знаменитий кутюр'є Рейнольдс Вудкок створює неповторні образи для королівської сім'ї, зірок кіно, багатих спадкоємиць і світських левиць. Життя генія радикально змінюється з появою молодої норовливої Альми, яка стає його музою. Актори: Деніел Дей‑Льюїс, Леслі Менвілл, Вікі Крипс, Камілла Разерфорд. Стрічка визнана американськими кінокритиками.

"Секретне досьє"

Фільм режисера Стівена Спілберга. Відважні журналісти The New York Times і The Washington Post оприлюднили секретні документи Пентагону про хід ведення війни у В'єтнамі. Актори: Том Хенкс, Меріл Стріп, Елісон Брі, Сара Полсон, Боб Оденкирк. Фільм отримав нагороду Національної ради кінокритиків США в номінації "Кращий фільм".

"Форма води"

Режисер Гільєрмо дель Торо. Як і всі його фільми – цей з надзвичайно закрученим сюжетом. Головна героїня – німа прибиральниця в науковій лабораторії, де вивчають людину-амфібію. Жінка закохується в мутанта і допомагає йому втекти. Акторський склад: Саллі Хокінс, Даг Джонс, Майкл Шеннон, Октавія Спенсер, Майкл Сталберг. Картина отримала багато нагород, в тому числі "Золотий глобус" та "Золотий лев".

"Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі"

У режисерському кріслі - Мартін Макдонах. Після вбивства дочки Мілдред Хейс злочинці не знайдені. Зневірена жінка наважується на сміливий крок, орендуючи на в'їзді в місто три білборди з посланням до авторитетного чолі поліції Вільяму Віллоубі. Коли в ситуацію виявляється втягнутий ще й заступник шерифа, інфантильний мамин синок зі схильністю до насильства, офіцер Діксон, боротьба між Мілдред і владою міста тільки посилюється. Актори: Френсіс Макдормэнд, Вуді Харрельсон, Сем Рокуелл, Пітер Дінклейдж, Еббі Корніш. Картина отримала "Золотий глобус" за кращий фільм-драму.

Раніше впливове видання Vanity Fair опублікував можливого переможця в номінації "Оскар" цього року.

На думку експертів журналу, кращою актрисою минулого року назвуть Френсіс Макдорманд за роль у фільмі "Три білборда за межами Эббинга, штат Міссурі", кращим актором – Гері Олдмена ("Темні часи"). Кращим режисером, на думку журналу, назвуть Гільєрмо дель Торо з його фільмом "Форма води".

Кіноексперти також впевнені, що мультик "Коко" завоює статуетку у своїй номінації, а найкращим фільмом, досить несподівано, назвали трилер "Геть", пише.

Зазначимо, що за кілька днів до церемонії ставки букмекерів з William Hill дають коефіцієнт 1,8 на "Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі", в той час як ще зовсім нещодавно лідера букмекерів "Форми води" – 2,62.

У трійці лідерів також тримається стрічка Грета Гервіг "Леді Берд" – 10,0. Найменше шансів у фільмів "Примарна нитка" і "Темні часи". Фахівці впевнені, що змін букмекерська таблиця не зазнає. Аналогічно оцінюють шанси на перемогу в Pari Match.

П'ятеро режисерів претендують отримати статуетку в номінації "Кращий режисер". Найбільші шанси виграти у Гільєрмо дель Торо за роботу над фільмом про людину-амфібію. На його перемогу ставлять у всіх букмекерських конторах світу. А ось шанси Крістофера Нолана отримати "Оскар" за військову драму "Дюнкерк" оцінюють низько.

Перемогу в номінації "Кращий актор" може отримати Гері Олдмен ("Темні часи"). Фахівці настільки впевнені в його перемозі, що ставки котируються практично на одиниці. І William Hill, і Pari Match ставлять на Олдмена – 1,03 або 1,04. Ближче до виконавця ролі Черчілля у виконанні Олдмена підібралися тільки Деніел Калуя і Тімоті Чаламет – 17,0.