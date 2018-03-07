Син Памели Андерсон побив власного батька (фото)

Через деякий час після інциденту Томмі опублікував селфі в Instagram, на якому видно його розбита губа.

Колишній чоловік Памели Андерсон, рок-музикант Томмі Лі, звинуватив старшого сина, манекенника Брендона Лі, у побитті. Новина про бійку батька з сином, яка сталася пізно ввечері в понеділок в особняку Томмі в Калабасасі, першим опублікував TMZ. Інформацію виданню підтвердили співробітники поліції, які отримали дзвінок від Томмі. Музикант відправився в госпіталь, мабуть, для зняття побоїв, так як його травми досить незначні.

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Через деякий час після інциденту Томмі опублікував селфі в Instagram, на якому видно його розбита губа, і написав: "Моє серце розбите. Ти намагаєшся дати своїм дітям усе, чого вони тільки побажають, а натомість отримуєш ось таке ставлення. Хороша робота, Брендон! Чудовий синочок".

Втім, трохи пізніше пост був видалений. Брендон, у свою чергу, прокоментував подію TMZ, заявивши, що його батько був п'яний і він, Брендон, був змушений захистити себе від його дій. У відповідь на це Томмі опублікував ще один пост в Twitter: "TMZ зіпсувало всі факти. Моя наречена, і я перебували вже в ліжку, як мій син увірвався в нашу кімнату і почав бити мене. Я попросив його покинути будинок, але у відповідь отримав удар. Він втік від поліції. Ось це правда!".