Дельфін в образі Путіна заспівав про покоління гумових качечок (відео)

У новому ролику співак Дельфін постав в образах Путіна і Навального. У ролику присутні документальні кадри вуличних протестів.

Російський співак Дельфін готує до виходу новий альбом «442», записаний з новим складом музикантів.

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Реліз платівки, яку портал meduza.io назвав найбільш злим записом Андрія Лисікова (справжнє ім'я Дельфіна) за останнє десятиліття і найбільш політизованою за всю його кар'єру, відбудеться 23 березня 2018 року.

Всі композиції у альбомі «442» названі числами. Першим синглом майбутнього релізу стала композиція «520», на яку 14 березня був представлений відеокліп. Переважно чорно-білому ролику Дельфін постав в образах Путіна і Навального.

У ролику присутні документальні кадри вуличних протестів, а також різні птахи – величезна біла сова, голуби і гумове каченя для ванної.