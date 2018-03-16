Барбі несподівано постаріла: 96-річна модниця Айріс Апфель перетворилася в ляльку (фото)

У 2013 році вона була включена в список п'ятдесяти найбільш модних жінок, яким вже за п'ятдесят,

Американська компанія з виробництва іграшок Mattel створила ляльку Барбі, яка є копією 96-річної американської колекціонерки і дизайнера Айріс Апфель.

Лялька одягнена в яскравий, зелений костюм від Gucci, у неї, як і у її прототипу, є багато прикрас. Головний аксесуар, звичайно ж, великі круглі окуляри в товстій оправі, як у Айріс, пише "Сегодня.ua".

У 2013 році вона була включена в список п'ятдесяти найбільш модних жінок, яким вже за п'ятдесят.

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Раніше компанія вже випускала серію унікальних ляльок-копій знаменитостей. Так, своя особиста Барбі є вже у 22-річної моделі Джіджі Хадід, у співачки і танцівниці Зендаї, а також у моделі розміру "плюс" Ешлі Грем. А до Міжнародного жіночого Mattel випустили серію ляльок "Надихаючі жінки" з мексиканської художницею Фрідою Кало.