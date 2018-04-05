Після 35 років заборони в Саудівській Аравії відкривається перший кінотеатр - на великих екранах покажуть "Чорну пантеру"

Влада країни протягом п'яти років планує відкрити ще 40 кінотеатрів по всій країні.

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 18 квітня почне роботу перший кінотеатр через більш ніж 35 років заборони.

Читайте такожСаудівська Аравія в квітні почне видачу туристичних віз

Про це повідомляє Reuters. Влада країни протягом п'яти років планує відкрити ще 40 кінотеатрів по всій країні. За даними агентства, вони, на відміну від інших публічних місць, не будуть розділятися на чоловічі і жіночі.

Джерело агентства розповіло, що першою картиною, яку покажуть на великому екрані, буде супергеройський фільм від Marvel «Чорна Пантера».

Уряд країни анонсував плани щодо зняття заборони на кінотеатри в 2017 році. Таким чином влада хоче дати поштовх розвитку економіки.