Оголена і задоволена: 37-річна Кім Кардашьян продемонструвала всі принади фігури, лежачи на столі (фото)
13:26, 27 квітня 2018Світ
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На цей раз заради привернення уваги до своїх нових парфумів 37-річна Кардашян повністю роздяглася і розляглася на столі.
Кардашьян не перестає радувати шанувальників гарячими фото / Instagram
Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, яка днями поділилася своїми фотографіями в стилю ню, продовжує викладати в фотоблог пікантні фото.
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Цього разу заради привернення уваги до своїх нових парфумів 37-річна Кардашян повністю роздяглася і розляглася на столі. Відвертою фотографією знаменитість поділилася в Instagram.
Раніше Кардашян демонструвала, як створювалася пляшечка для її нових парфумів. Оголену зірку повністю обмазали глиною і зробили з її тіла зліпок для цього флакона.
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