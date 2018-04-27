Оголена і задоволена: 37-річна Кім Кардашьян продемонструвала всі принади фігури, лежачи на столі (фото)

13:26, 27 квітня 2018
Світ
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Instagram

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Цього разу заради привернення уваги до своїх нових парфумів 37-річна Кардашян повністю роздяглася і розляглася на столі. Відвертою фотографією знаменитість поділилася в Instagram.

Раніше Кардашян демонструвала, як створювалася пляшечка для її нових парфумів. Оголену зірку повністю обмазали глиною і зробили з її тіла зліпок для цього флакона.

4.30 KKWFRAGRANCE.COM @kkwfragrance Courtesy of Pio Pico

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Теги: #Кім Кардашян