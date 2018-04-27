Оголена і задоволена: 37-річна Кім Кардашьян продемонструвала всі принади фігури, лежачи на столі (фото)

На цей раз заради привернення уваги до своїх нових парфумів 37-річна Кардашян повністю роздяглася і розляглася на столі.

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