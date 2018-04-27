Євробачення-2018: опубліковали список заборон під час шоу - до переліку потрапили несподівані речі

Наприклад, на "Євробачення" не можна проносити парасольки, м'ячі для гольфу, драбини, шоломи, скотч.

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2018", який цього року відбудеться у Португалії, список предметів, які заборонені на території проведення шоу, йдеться у "Сніданку з 1+1".

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Крім вибухівки, наркотиків, зброї, алкоголю, в список потрапили досить несподівані речі.

Наприклад, на Євробачення 2018 не можна проносити парасольки, м'ячі для гольфу, сходи, шоломи, скотч. Під заборону також потрапили моноподи для селфі, мікрофони, чашки, візки для покупок, а також політична агітація або будь-яка інформація дискримінаційного змісту.

Нагадаємо, цього року "Євробачення" розпочнеться 8 травня в Лісабоні. Україну на конкурсі представить MELOVIN. Артист виступить у другому півфіналі, який відбудеться 10 травня. Конкурсант від нашої країни вийде на сцену під номером 18 і своїм виступом завершить другий півфінал.