Трамп повернув адвокату 130 тисяч, заплачених порноакторці за мовчання

За словами нового адвоката президента США, гроші були взяті не з фонду фінансування виборчої кампанії.

Президент США Дональд Трамп відшкодував адвокату Майклу Коену 130 тисяч доларів, які він заплатив зірці порнофільмів Стефані Кліффорд, більш відомій під псевдонімом Стормі Деніелс, за нерозголошення інформації щодо сексуальних відносин з Трампом.

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Про це заявив новий адвокат глави Білого дому Руді Джуліані в інтерв'ю Fox News. "Оплату було проведено через юридичну фірму Коена. І президент повернув гроші", - сказав він. За словами адвоката президента США, виплачені 130 тисяч доларів не були взяті з фондів фінансування президентської кампанії Трампа, тож закон порушено не було, пише ТСН.

Окрім цього Джуліані підтвердив, що сам Трамп не знав про домовленість Коена та порнозірки.

"Трамп відшкодував Коену гроші на невизначені витрати, президент не знав, що гроші будуть направлятися Деніелс. Але він знав про загальну домовленість про те, що Майкл буде дбати про такі речі", - зауважив адвокат Трампа.

Нагадаємо, Стормі Деніелс почала судитися з адвокатом Дональда Трампа Майклом Коеном, вимагаючи скасувати угоду про нерозголошення щодо сексуальних стосунків з Трампом, яку вона підписала в жовтні 2016 року в обмін на плату від нього.

Порнозірка заявляла, що вона мала з Трампом секс один раз у 2006 році, коли він одружився. Білий Дім заперечив, що Трамп мав секс з Деніелс.