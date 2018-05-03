Брат Меган Маркл закликав принца Гаррі схаменутися і скасувати весілля

Він заявив, що в інакшому випадку його сестра виставить на посміховисько всю королівську сім'ю.

До весілля британського принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл лишається трохи більше двох тижнів, але брат нареченої Томас-молодший закликав свого майбутнього шуряка схаменутися й передумати.

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Ще не пізно, запевняє Маркл, інакше його сестричка виставить на посміховисько всю королівську сім'ю.

Відкритого листа до принца Гаррі Томас-молодший оприлюднив через видання In Touch, пише Таблоїд з посиланням на The Daily Mail. "Любий принце Гаррі, ще не пізно, Меган Маркл - однозначно не є підходящою для тебе жінкою. Чим ближче до твого королівського весілля, тим очевидніше, що це - найбільша помилка в історії королівських весіль. Я спантеличений, що ти не бачиш справжньої Меган, якою її вже бачить весь світ", - написав брат зірки "Форс-мажорів".

На думку Томаса-молодшого, його сестра - "низькосортна голлівудська актриса", котра старішає й тому прагне наостанок зіграти роль принцеси.

Він звинувачує Меган у тому, що вона використовувала їхнього батька, довівши старого до банкрутства, і покинула напризволяще. Донька забула про нього і навіть не покликала на своє весілля, хоча саме він мав би вести її до вівтаря.

"Дуже схоже, що дрібка голлівудської слави запала їй у голову, перетворивши на пересичену, поверхневу та самозакохану жінку, котра пошиє в дурні тебе і весь спадок королівської родини", - попередив Маркл.

"Весь світ спостерігає за тим, як Меган приймає погані рішення, робить поганий вибір, і, Гаррі, ще не пізно", - наголосив чоловік.

Раніше до принца Гаррі зверталася зведена сестра Меган Маркл. Вона, так само, як і Томас, обурена тим, що майбутня герцогиня відцуралася від своїх рідних і не покликала на весілля.

Подейкують, сама Єлизавета ІІ симпатизує обраниці молодшого онука менше, ніж дружині старшого. Так перед весіллям принца Вільяма з Кейт Міддлтон Її Величність в одній із заяв назвала жінку "гідною довіри і любою", тоді ж як наречена Гаррі для неї досі лишається просто "Рейчел Меган Маркл".

Нагадаємо, в суворій таємниці до самого дня весілля - якщо воно відбудеться - триматимуть, хто є автором сукні нареченої. Але днями у Лондоні були помічені дизайнери Raplh & Russo, Тамара Ральф і Майкл Руссо, пише US Magazine. Імовірно, це свідчить про те, що високої честі одягати наречену принца удостоївся саме цей бренд.