Королева Єлизавета II вручила Полу Маккартні Орден кавалерів пошани (фото)
12:20, 05 травня 2018Світ
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На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики.
Королева Єлизавета II вручила Полу Маккартні Орден кавалерів пошани / фото instagram.com/theroyalfamily
Королева Єлизавета II вручила Орден кавалерів пошани одному із засновників групи Тhe Beatles, продюсеру та письменнику Полу Маккартні.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на Daily Mail.
На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики. Його супроводжувала дружина — Ненсі Шевелл.
«Це велика честь для мене і для моєї сім’ї. Уявляю, як були б щасливі побачити це мої мати і батько з Ліверпуля», — сказав Маккартні.
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У Великій Британії Орден кавалерів пошани вручають вже понад 100 років. Одночасно ним можуть володіти не більше 65 людей.
У 1965 році Пол Маккартні став кавалером ордену Британської імперії, а в 1997 році його посвятили в лицарі.
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