Королева Єлизавета II вручила Полу Маккартні Орден кавалерів пошани (фото)

На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики.

Королева Єлизавета II вручила Орден кавалерів пошани одному із засновників групи Тhe Beatles, продюсеру та письменнику Полу Маккартні.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Daily Mail.

На урочистій церемонії у Букінгемському палаці Маккартні нагородили за видатні досягнення в галузі музики. Його супроводжувала дружина — Ненсі Шевелл.

«Це велика честь для мене і для моєї сім’ї. Уявляю, як були б щасливі побачити це мої мати і батько з Ліверпуля», — сказав Маккартні.

Читайте такожЕкс-барабанщика гурту The Beatles Рінго Старра посвятили в лицарі (фото)

У Великій Британії Орден кавалерів пошани вручають вже понад 100 років. Одночасно ним можуть володіти не більше 65 людей.

У 1965 році Пол Маккартні став кавалером ордену Британської імперії, а в 1997 році його посвятили в лицарі.