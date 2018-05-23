Ще більше наготи: Кім Кардашьян розлютила фанатів голим фото

Багато підписників переконані, що Кім пора вже одягнутися.

Світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян розлютила підписників, показавши всім своє повністю оголене тіло.

Відверте фото зірка виклала на своїй сторінці в Instagram. Воно зроблено в рамках промо-компанії для нового аромату від Кім Кардашьян Body KKW Fragrance.

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Однак далеко не всі оцінили оголені принади світської левиці. Багато підписників переконані, що Кім пора вже одягнутися.

"Невже це правда необхідно? Я бачила вже так багато тебе. Я бачила більше твого тіла, ніж свого", - обурюються в коментарях.

Схоже, багато підписників втомилися від знімків оголеної Кардашьян.

"Заради Бога одягнися! Ти ж мама, а не "матуся" з порнофільму", - продовжують підписники.

"Кім, у всіх є тіла. Твоє тіло нічим не відрізняється від інших. Перестань продавати себе", - радять в коментарях.

Раніше Кардашян демонструвала, як створювалася пляшечка для її нових парфумів. Оголену зірку повністю обмазали глиною і зробили з її тіла зліпок для цього флакона.