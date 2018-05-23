Ще більше наготи: Кім Кардашьян розлютила фанатів голим фото
Світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян розлютила підписників, показавши всім своє повністю оголене тіло.
Відверте фото зірка виклала на своїй сторінці в Instagram. Воно зроблено в рамках промо-компанії для нового аромату від Кім Кардашьян Body KKW Fragrance.
Читайте такожКім Кардашьян без макіяжу: зірка поділилася новим знімком в мережі (фото)
Однак далеко не всі оцінили оголені принади світської левиці. Багато підписників переконані, що Кім пора вже одягнутися.
"Невже це правда необхідно? Я бачила вже так багато тебе. Я бачила більше твого тіла, ніж свого", - обурюються в коментарях.
Схоже, багато підписників втомилися від знімків оголеної Кардашьян.
"Заради Бога одягнися! Ти ж мама, а не "матуся" з порнофільму", - продовжують підписники.
"Кім, у всіх є тіла. Твоє тіло нічим не відрізняється від інших. Перестань продавати себе", - радять в коментарях.
Раніше Кардашян демонструвала, як створювалася пляшечка для її нових парфумів. Оголену зірку повністю обмазали глиною і зробили з її тіла зліпок для цього флакона.