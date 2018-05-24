Заборонений в Україні популярний російський актор стане батьком вчетверте

У актора Сергія Безрукова вже є двоє позашлюбних дітей від актриси Христини Смирнової і дочка Марія від дружини Анни.

Російський актор Сергій Безруков, який внесений Мінкультом у список людей, які загрожують національній безпеці України і його дружина Анна Матісон чекають появи на світ другої спільної дитини.

Про це актор розповів шанувальникам в Instagram.

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"Дорогі мої, хороші! Раді повідомити вам радісну новину! Ми з Анею знову чекаємо поповнення в родині! У нас вже складається традиція. Як на "Кінотавр" їхати, так знову поповнення", - написав Безруков.

У актора є двоє позашлюбних дітей від актриси Христини Смирнової і дочка Марія від дружини Анни.

Нагадаємо, що Безруков підписав відкритий лист російських діячів культури, що вітали анексію Криму.

Як відомо, Мінкультури створило список артистів, які представляють загрозу для національної безпеки України: 1. Кучеренко Володимир Олександрович 2. Холмогоров Єгор Станіславович 3. Хазін Михайло Леонідович 4. Газманов Олег Михайлович 5. Кобзон Йосип Давидович 6. Перфілова Валерія Юріївна 7. Йосип Пригожин Ігорович 8. Безруков Сергій Віталійович 9. Боярський Михайло Сергійович 10. Расторгуєв Микола В'ячеславович 11. Охлобистін Іван Іванович 12. Пореченков Михайло Євгенович 13. Лепс Григорій Вікторович 14. Жерар Депардьє.