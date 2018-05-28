Відому голлівудську актрису запросили бути ведучою на "Євробаченні-2019" - ЗМІ

Повідомляється, що на даний момент акторка "вивчає можливості".

Популярна голлівудська актриса ізраїльського походження Галь Гадот, відома роллю Диво-жінки в однойменному фільмі студії DC Films, отримала офіційну пропозицію бути ведучою на "Євробаченні-2019".

Згідно з повідомленням ізраїльського радіо Kan, актриса поки не підтвердила свою участь у заході, але і не відхилила пропозицію. На даний момент акторка "вивчає можливості".

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль отримав право на проведення "Євробачення-2019" після перемоги своєї учасниці Нетты Барзілай в цьому році в Португалії. Попередньо конкурс повинен проходити в Єрусалимі, однак неоднозначний статус міста поставив під сумнів проведення заходу саме там.