Вчений зазначив, що особисто з Кардашьян йому не вдалося зустрітися через її постійну зайнятість.

Колектив авторів у складі американської фотомоделі Кім Кардашьян, Сатоши Накамото (творця біткоїна) і Томаса Плюскаля, дійшов висновку, що електронну комерцію можна зробити такою, що кешується, семантичною і клієнт-серверною, але водночас точно такі ж результати справедливі й для вакуумних трубок.

Дослідження опубліковане в рецензованому виданні Drug Designing & Intellectual Properties International Journal, передає N+1.

Увагу до нової роботи під назвою "Wanion: Refinement of Rpcs" привернув блог Retraction Watch, що відслідковує інформацію про відкликані науковиі публікації та часто висвітлює ті чи інші обставини, за яких автори змушені відкликати свої роботи. У випадку дослідження групи Кардашьян, Накамото і Плюскаля Retraction Watch опублікувала невелике інтерв'ю з останнім автором, в якому він висвітлив деякі подробиці роботи.

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Плюскаль, співробітник Інституту біомедичних досліджень імені Уайтхэда, розповів, що давно вважає, що наукові таланти Кім Кардашьян заслуговують загального визнання, а співробітництво з нею виявилося дуже плідним. Учений також зазначив, що особисто з Кардашьян йому не вдалося зустрітися через її постійну зайнятість, однак вона підтримувала спілкування зі співавтором за допомогою постів у своєму Instagram.

В інтерв'ю Плюскаль не розкрив загадку незвичайної назви статті (Wanion — це архаїчна форма, що позначає «чуму» або «помсту»), і порадив читачам уважніше ознайомитися з текстом роботи. Він також зазначив, що стаття створена за допомогою програми SCIgen, яка генерує безглузді, але граматично правильні тексти статей у галузі інформаційних технологій, що економить купу часу, який зазвичай йде на підготовку статей.

За словами Плюскаля, подібну роботу було дуже складно опублікувати (вона не проходила рецензування), але потім він натрапив на видання Drug Designing & Intellectual Properties International Journal, рецензенти якого взяли статтю за чотири дні і не вимагали жодної правки оригінального тексту. Плюскаль «рекомендує DDIPIJ всім своїм колегам, особливо тим, хто теж використовує SCIgen».

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