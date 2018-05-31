Noize MC випустив хіпхоперу «Орфей та Еврідіка»

Альбом складається з 30 пісень, що розповідають про трагічну історію кохання однойменних героїв давньогрецького міфу.

Російський реп - і рок-музикант Іван Алексєєв, більш відомий як Noize MC, випустив хіп-хоп оперу (хіпхоперу) "Орфей та Еврідіка". Альбом складається з 30 пісень, що розповідають про трагічну історію кохання однойменних героїв давньогрецького міфу.

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"Це цілісний зв'язний витвір, що складається з 30 пісень: кожна наступна продовжує наратив, розпочатий у попередній. Дев'ять персонажів, дев'ять різних голосів можна почути в цьому незвичайному альбомі. Сама ця історія заснована на однойменному античному міфі про Орфея - легендарного співака, який за допомогою своєї кіфари і голосу примудрявся зворушити навіть каміння і давньогрецьких богів, - його кохану Еврідіку та трагічній історії їхнього кохання присвячується в першу чергу, звичайно. І той твір і те, що вийшло у нас... є подібності, звичайно, з класичним міфом, але все це перенесено в сучасний світ. І взаємовідносини між персонажами у нас часом дуже далекі від того, що диктувала нам Стародавня Греція", - описує хіпхоперу Алексєєв.

Сама хіпхопера з'явилася ще в 2016 році. Тоді Noize MC з іншими акторами-музикантами в перший і єдиний раз показав її на одній зі сцен Москви. Однак тільки зараз артист з колегами випустив студійний запис.

Перед прем'єрою альбому Noize MC випустив два кліпи на заголовну і фінальну пісню хіпхопери. Хоча перша пісня "Голос і струни" була написана пізніше інших пісень. За словами виконавця, закінчуючи роботу над записом хіпхопери, він зрозумів, що в історії не вистачає «відправної точки — своєрідного маніфесту, що озвучує основні принципи головного героя, його мотиви і моральні установки».

Відео Youtube Noize MC

Як повідомляв УНІАН, популярна українська група "Время и Стекло" випустила кліп на пісню "Е, бой". Всього за кілька хвилин відео подивилися більше тисячі фанатів.