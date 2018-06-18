Орки, гноми, ельфи: у Чехії в бою зійшлися казкові герої Толкіна (відео)

Учасники битви у середньовічних обладунках і в образах героїв творів Толкіна били один одного мечами, списами і сокирами.

У лісі поблизу міста Докси на півночі Чехії шанувальники творів британського письменника Джона Толкіна відтворили "Битву п'яти воїнств", яка описана в його повісті "Хоббіт".

Читайте такожТворці "Хоббіта" і "Володаря перснів" уникли суду за використання образів Толкіна в казино

Учасники у середньовічних обладунках і в образах героїв творів Толкіна били один одного мечами, списами і сокирами.

За книгою, у цій битві брали участь представники п'яти рас - люди, ельфи і гноми билися проти орків і варгов.

Відомий режисер Пітер Джексон у своїй кінотрилогії "Хоббіт" присвятив битві окремий фільм - "Битва п'яти воїнств", який вийшов на екрани в 2014 році. Втім, в оригінальній повісті Толкіна цей епізод займає всього дві сторінки.