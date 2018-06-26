"Піджак на животі ледь не репає": Собчак запідозрили у вагітності (фото)

Останнім часом Собчак публікує знімки в просторих вбраннях, що приховують живіт.

Російська телеведуча Ксенія Собчак викликала в мережі чутки про свою вагітність.

На знімках, які скандальна ведуча опублікувала в Instagram, фолловери розгледіли кругленький живіт.

"Вагітна? Ого! Вітаю", "Ой, скоро буде поповнення) вітаю", "вагітна", "Хлопчик чи дівчинка?", "Ви ж помітили, що Ксенія з кругленьким животиком??? Я на премії помітила в прямому ефірі", "Ксенія вітаю з радісною подією, вже не приховаєш!", - засипали коментарями instagram зірки.

Відзначимо, що останнім часом Собчак публікує знімки в просторих вбраннях, що приховують живіт, або схрещує на ньому руки, прикриваючи його.

Нагадаємо, раніше Ксенія Собчак назвала окупований Крим джерелом всіх бід" і проблем Росії.