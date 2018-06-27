Зірка "Гри престолів" довела до банкрутства чоловіка-мільйонера - він просить милостиню на вулиці (фото)

За інформацією видання The Sun, до такого стану довів чоловіка шлюборозлучний процес з Оленою Хіді, однією з головних зірок серіалу "Гра престолів".

Екс-чоловік актриси Олени Хіді Пітер Лофран виявлений на вулицях Лідса (Великобританія) грає на гітарі за милостиню. Хоча ще зовсім недавно він проживав в Лос-Анджелесі, маючи на банківському рахунку кругленьку суму.

Читайте такожЗірка "Грі престолів" Емілія Кларк показала свого бойфренда на чужому весіллі (фото)

За інформацією видання The Sun, до такого стану довів чоловіка шлюборозлучний процес з Оленою Хіді, однією з головних зірок найпопопулярнішого в історії серіалу "Гра престолів".

“Пітер повністю вичерпав свої фінанси за останні кілька років. Йому довелося дуже нелегко, як і зараз. Він перейшов від життя мільйонера в Голлівуді до життя на допомогу в Лідсі", - заявило джерело The Sun.