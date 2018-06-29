Зйомки серіалу закінчилися: зірка "Гри престолів" змінила імідж (фото, відео)

Судячи з того, що дівчина з легкістю попрощалася з серіальним образом.

22-річна Софі Тернер все далі відходить від образу рудоволосої Санса Старк із серіалу «Гра престолів». Тепер зірка перефарбувалася в платинову блондинку і попросила прихильників у соцмережі оцінити нову зачіску.

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Судячи з того, що дівчина з легкістю попрощалася з серіальним чином, значить її зйомки закінчені. Але тепер шанувальники порівнюють Софі з її колегою по серіалу, а точніше з іншим персонажем, — Дейнерис Таргаріен.



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