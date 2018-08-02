Сестри Кардашьян знялися у відвертій рекламі білизни Calvin Klein (відео)
Американський модний бренд Calvin Klein представив масштабну рекламний кампейн своєї нової колекції білизни і деніму з кланом Кардашьян-Дженнер у головних ролях.
В мережі опубліковані нові фотознімки, міні-фільми, а також бекстейдж-відео зі зйомок рекламної кампанії #MYCALVINS, в якій взяли участь Кім Кардашьян, Хлої Кардашян, Кортні Кардашян, Кендалл Дженнер і Кайлі Дженнер.
Сестри Кардашьян-Дженнер позували відомому бельгійському фотографу Віллі Вандерперре в нижній білизні, а також у джинсових образах з нової колекції модної марки, пише НВ.
Варто відзначити, що на нових рекламних кадрах Хлої Кардашян з'явилася вагітної, в той час як Кайлі Дженнер позувала через усього кілька тижнів після народження дочки Стормі.