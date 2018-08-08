Стало відомо про стан тяжкохворого Кобзона

Для полегшення дихання лікарі видали Кобзону спеціальний апарат.

Російського і радянського співака, заступник голови комітету Держдуми з культури Йосипа Кобзона виписали з лікарні.

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Він при свідомості, але для полегшення дихання лікарі видали йому спеціальний апарат, пишуть росЗМІ.

Зазначається, що артист досі під наглядом медиків, які періодично приїжджають до нього додому.

Водночас, російський співак Лев Лещенко спростував інформацію про виписку Кобзона з лікарні. За його словами, артист все ще перебуває в медустанові. При цьому він зазначив, що наразі стан Кобзона оцінюється як стабільно важкий, передає "Газета.ru".

Раніше повідомлялося про госпіталізацію Кобзона. Зазначалося, що співак перебуває в стабільно тяжкому стані. Також росЗМІ повідомляли, що Кобзон впав у кому, а його стан різко погіршився.

Впродовж 13 років він бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му – другу.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляв про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.