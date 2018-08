Американські рокери Imagine Dragons випустили моторошний кліп на свій останній хіт

Кліп вже зібрав понад мільйон переглядів.

Американський інді-рок гурт Imagine Dragons випустив музичний кліп на пісню "Natural", яка вже встигла стати хітом.

Відео опубліковане на офіційному каналі гурту на Youtube. Кліп вже зібрав понад мільйон переглядів.

У відео підіймається тема потойбіччя. По старому моторошному будинку ходять привиди, повсталі мерці та повзають черв'яки, а герой соліста гурту ховає свою кохану живцем.

Як повідомляв УНІАН, рокери презентували пісню "Natural" 16 липня. За першу добу композиція набрала понад півтора мільйони переглядів.

Пісня стала вже третьою прем'єрою американців у цьому році. Раніше гурт випустив пісні "Next To Me" та "Dragons Born To Be Yours".