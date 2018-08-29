Одноока медсестра з "Вбити Білла" вперше вийшла заміж (фото)

Голлівудська актриса Деріл Ханна, відома багатьом у грі в культовій стрічці Квентіна Тарантіно "Вбити Білла", розпрощалася з холостяцьким життям.

57-річна артистка вперше вийшла заміж. Обранцем Деріл став легендарний канадський рок-музикант, 72-річний Ніл Янг, пише ТСН.

Приводом для обговорення весілля закоханих стала фотографія, якою Ханна поділилася в фотоблозі кілька днів тому. На ній зображена сова. Пост супроводжує коментар: "Хто доглядає за нами. Любов і тільки любов".

Під цим фото шанувальники актриси залишили коментарі, в яких привітали новоспечених молодят з весіллям. "Вітання вам обом. Нехай ваша любов буде вічною", - пишуть шанувальники.

За даними видання People, Ханна і Янг обмінялися обітницями в минулі вихідні. У закоханих було дві церемонії – одна на борту яхти Ніла Янга, неподалік від західного узбережжя США, друга - в Каліфорнії.

Зауважимо, що для Деріл це буде перший шлюб, у той час як для її коханого – третій. Пара почала зустрічатися в 2014 році.