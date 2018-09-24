Сюрприз для принца: Меган Маркл розповіла, що таїлося в неї під весільною сукнею (відео)

Вона додала, що для принца Гаррі її фата стала справжнім сюрпризом.

У документальному фільмі "Королева світу" герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла цікаві деталі свого вбрання.

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Виявляється, в її фату був вшитий шматочок синьої тканини (так того вимагає стара англійська традиція) від сукні, дуже багато для неї означає.

Крім того, на п'ятиметровій фаті були також вишиті 55 квіток — як символи країн королівської Співдружності. Вона додала, що для принца Гаррі її фата стала справжнім сюрпризом. Він не припускав, що цей аксесуар не тільки доповнить образ нареченої, але і буде нести в собі стільки сенсу.