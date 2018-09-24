У трейлері про "Трансформерів" з 80-х показали нового Оптимуса Прайма (відео)

Дія стрічки відбувається за кілька десятків років до подій повнометражних фільмів про Трансформерів, які були подані раніше.

У мережі з'явився новий трейлер фантастичного фільму "Бамблбі", що розповідає про одного з найпопулярніших автоботів.

Відмітна особливість даного ролика полягає в тому, що в ньому вперше показав оновлений дизайн ватажка трансформерів Оптимуса Прайма.

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У картині знімалися Гейлі Стайнфелд, Джастін Теру, Анджела Бассетт, Джон Сіна, Памела Адлон, Глінн Термен, Кеннет Чої, Пітер Каллен, Льон Каріу, Марчелла Браджио та інші актори. Це перший проект серії, біля керма якого стояв не Майкл Бей. Постановником "Бамблбі" був призначений Тревіс Найт.

Дія стрічки відбувається за кілька десятків років до подій повнометражних фільмів про Трансформерів, які були подані раніше. "Бамблбі" стартує в прокаті 20 грудня 2018 року.

Як зазначає "Новини кіно", "Бамблбі" спочатку був заявлений на ту ж саму дату, що й екранізація коміксів DC "Аквамен". Обидва проекти розраховані приблизно на одну аудиторію, тому конкуренція між ними за увагу глядачів була очевидна. У підсумку, реліз "Аквамена" був перенесений на 13 грудня 2018 року.