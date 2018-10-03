Шанувальники Леді Гаги закликали до бойкоту фільму «Веном»

І все для того, щоб глядачі сходили на стрічку з їхнім кумиром, а не на супергеройський блокбастер з Томом Харді.

Шанувальники співачки Леді Гаги заполонили інтернет фейковими відгуками про фільм «Веном», який виходить у прокат в один день з музичною мелодрамою «Зірка народилася».

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І все для того, щоб глядачі воліли сходити на стрічку з їхнім кумиром, а не на супергеройський блокбастер з Томом Харді.

Нападки на «Венома» почалися відразу ж після того, як зняли ембарго на відгуки, пише glavcom.ua.

У мережі з'явилися абсолютно однакові пости такого змісту: «Я великий шанувальник Marvel, але я щойно подивився «Веном». І тепер не знаю, що сказати. Просто найгірший фільм року. Я чекав більшого, і зараз дуже розчарований», «Повернувся з передпоказу «Венома»... Добре, що він був безкоштовним. Найгірші дві години в моєму житті. Краще я зводжу свою дружину на фільм «Зірка народилася» з Леді Гагою і Бредлі Купером. Пісня «Shallow» прекрасна...».

«Маленьких монстрів», як називає своїх фанатів співачка, вже не раз звинувачували в агресивній поведінці, сутичках з іншими фанами і різких висловлюваннях, що носять расистський характер. Цікаво, що критики і без сторонньої допомоги дуже негативно відгукуються про новий фільм Marvel. Режисерський дебют Бредлі Купера, навпаки, зібрав на Rotten Tomatoes виключно позитивні відгуки.