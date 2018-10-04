«Танці з зірками»: одна з учасниць серйозно захворіла

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк захворіла.

Одна з учасниць проекту «Танці з зірками» може не вийти на паркет в неділю. Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк захворіла.

Про це дівчина написала в соцмережі. «Good morning! О, Бог сонця Ра! Дай мені промінь світла...лежу з температурою, горло, ніс... Але я сильна! Так!!! Я виживу...I will survive!!!», - написала Никитюк на своїй сторінці в Instagram.