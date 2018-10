«Танці з зірками»: одна з учасниць серйозно захворіла

Good morning🙂 Про Бог сонця Ра, пішли мені промінь світла...лежу з температурою, горло, ніс, 😫 Але я сильна! Так!!! Я виживу...I will survive!!!Єєєє!😒💃🙈 #ladyле💋 #лесяникитюк #хтозверху #танціззірками #багиняЛамината #обладательницаВязанойПуанты2018

A post shared by Леся Нікітюк (@lesia_nikituk) on Oct 2, 2018 at 10:10pm PDT