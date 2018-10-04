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«Танці з зірками»: одна з учасниць серйозно захворіла

13:57, 04 жовтня 2018
Світ
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Про це дівчина написала в соцмережі. «Good morning! О, Бог сонця Ра! Дай мені промінь світла...лежу з температурою, горло, ніс... Але я сильна! Так!!! Я виживу...I will survive!!!», - написала Никитюк на своїй сторінці в Instagram.

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Теги: #танці з зірками