Сестри Кардашьян стали ангелами Victoria's Secret на Хелловін (фото)

Красуні дефілювали на підборах вулицею Лос-Анджелеса.

Телезірка і світська левиця Кім Кардаш'ян разом з сестрами оригінально відсвяткувала Хелловін.

Читайте такожКім Кардашьян у вбранні з доларових купюр відвідала вечірку для мільйонерів (фото)

Кім, Кортні, Хлої, Кендалл і Кайлі перевтілилися у моделей шоу Victoria's Secret. На честь свята вони влаштували фотосесію в ефектних образах.

Члени знаменитої родини постали у спідній білизні і з величезними пухнастими крилами.

Як повідомляв УНІАН, раніше 37-річна зірка реаліті запостила у своєму Instagram знімок, на якому зображена в чорному мікро-бікіні.