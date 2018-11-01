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Сестри Кардашьян стали ангелами Victoria's Secret на Хелловін (фото)

13:14, 01 листопада 2018
Світ
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Кім, Кортні, Хлое, Кендалл і Кайлі перевтілься у моделей шоу Victoria's Secret / Instagram

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Кім, Кортні, Хлої, Кендалл і Кайлі перевтілилися у моделей шоу Victoria's Secret. На честь свята вони влаштували фотосесію в ефектних образах.

Члени знаменитої родини постали у спідній білизні і з величезними пухнастими крилами.

Як повідомляв УНІАН, раніше 37-річна зірка реаліті запостила у своєму Instagram знімок, на якому зображена в чорному мікро-бікіні.

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Теги: #Хелловін діти цукерки#Кім Кардашян